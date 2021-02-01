Нападающий из Украины оформил гол в чемпионате Венгрии

Полузащитник “Залаэгерсега” Артем Фаворов отметился голом в рамках 18-го тура чемпионата Венгрии против “Пакша”, сообщает со ссылкой на сайт клуба.

В рамках 18-го тура чемпионата Венгрии “Залаэгерсег” дома сыграл в результативную ничью с “Пакш” 4:4. Именно второе взятие ворот “Пакша” прошло благодаря Фаворов. Форвард отличился со второго добивания.

В текущем Фаворов забил 3 гола в 14 встречах чемпионата Венгрии.

“Шахтер” не сумел обыграть действующего чемпиона Сербии.

По материалам: УНН