Спорт

Нападающий из Украины оформил гол в чемпионате Венгрии

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Нападающий из Украины оформил гол в чемпионате Венгрии

Полузащитник “Залаэгерсега” Артем Фаворов отметился голом в рамках 18-го тура чемпионата Венгрии против “Пакша”, сообщает со ссылкой на сайт клуба.

В рамках 18-го тура чемпионата Венгрии “Залаэгерсег” дома сыграл в результативную ничью с “Пакш” 4:4. Именно второе взятие ворот “Пакша” прошло благодаря Фаворов. Форвард отличился со второго добивания.

В текущем Фаворов забил 3 гола в 14 встречах чемпионата Венгрии.

“Шахтер” не сумел обыграть действующего чемпиона Сербии.

По материалам: УНН

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