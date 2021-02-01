МИД Китая заявил, что зимняя Олимпиада-2022 в Пекине “состоится в полном объеме и без изменений”

Китайские власти намерены провести в 2022 году пекинскую зимнюю Олимпиаду в соответствии с утвержденными планами, все мероприятия должны состояться, несмотря на пандемию нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает .

“Я хотел бы подчеркнуть: Китай в первую очередь уделил внимание сдерживанию пандемии и восстановлению экономики, создав благоприятные условия для проведения зимней Олимпиады. Мы уверены, что она пройдет блестяще”, — сообщил он на регулярном брифинге.

Дипломат напомнил, что Пекин продолжает сохранять жесткие меры по борьбе с коронавирусом. “Мы предпринимаем активные усилия для того, чтобы состоялись все запланированные спортивные мероприятия”, — уточнил Ван Вэньбинь.

По его словам, подготовка Китая к Играм “вызвала одобрение и пользуется существенной поддержкой мирового сообщества, включая Международный олимпийский комитет (МОК)”.

25 января председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с главой МОК Томасом Бахом заявил, что китайские власти намерены провести Игры 2022 года, невзирая на вызванные пандемией трудности.

Председатель КНР поделился своими впечатлениями по итогам недавнего визита в места проведения соревнований в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.

Лидеры обсудили тесное сотрудничество МОК и правительства Китая в области здравоохранения и уже принимаемые меры по обеспечению безопасности зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.

Руководитель МОК Томас Бах получил информацию об усиленных мерах здравоохранения, которые в настоящее время принимаются китайскими властями в отношении организации спортивных мероприятий. Президент МОК приветствовал этот строгий подход, который приведет к более быстрому восстановлению от пандемии и придаст еще больше уверенности в более безопасной организации Олимпийских игр.

По материалам: УНН