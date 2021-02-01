ХК “Белый Барс” усилился бывшим хоккеистом чемпионата США

В адрес украинской хоккейной лиги поступил дозаявочной список от “Белого Басрдон” – клуб подписал 32-летнего голкипера Андрея Бесхлебный. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт УХЛ.

Воспитанник киевского “Сокола” сыграл 8 сезонов в составе родного клуба, проведя в чемпионатах Украины и Беларуси 71 поединок вместе с киевским клубом. Также голкипер выступал в составах “Донбасса”, ХК “Львов”, “Белого Барса”, “Генералов” и “Кривбасса” — суммарно в чемпионатах Украины вратарь провел 116 поединков.

Отметим, что в сезоне 2010/11 Бесхлебный вместе с “Донбассом” стал чемпионом Украины, а в сезоне 2016/17 выиграл бронзовый комплект медалей вместе с “Кривбассом”.

Последним клубом Бесхлебный стал американский “Port Huron Prowlers” с FHL в сезоне 2017/18. После этого голкипер приостановил игровую карьеру.

По материалам: УНН