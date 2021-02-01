ФК “Ворскла” деклассировал лидера чемпионата Косово

Полтавская “Ворскла” в спарринге забила пять безответных голов в ворота ФК “Дрита” – лидером чемпионата Косово ФК “Дрита”, сообщает со ссылкой на сайт полтавчан.

Владислав Кулач стал автором первого взятия на матчи, отметившись с пенальти на 14 минуте. Во второй половине в воротах косоваров отмечались также Степанюк, Кане, Щербак и вдруг Кулач (5:0).

Примечательно, что ранее “Ворскла” потерпела поражение от косоварских “Балкан” (1:2) и сыграла вничью с сербской “Младост” (2:2).

Полтавчане завершать турецкий сбор спарринг с черногорской “Зета” 4 февраля.

По материалам: УНН