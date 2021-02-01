Australian Open: большинство участников, включая украинских спортсменов, закончили карантин

Большинство участников крупнейшего теннисного турнира Australian Open закончили строгий карантин, сообщает Reuters. Это касается и украинских спортсменов, передает .

По данным Reuters, на сегодня в карантинных учреждениях по-прежнему содержится 15 спортсменов, включая тех, у которых ранее был обнаружен положительный результат COVID-19.

В то же время, подавляющее большинство из более чем 1000 игроков и их команд, прошедших 14-дневную изоляцию в Мельбурне и Аделаиде, закончили изоляцию к полуночи субботы и начали подготовку к турниру.

Так, два дня назад карантин закончился украинской спортсменки Марты Костюк. О возобновлении своих тренировок она написала в Instagram.

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Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

Девушка была отправлена на изоляцию по прибытию рейсом из Абу-Даби вместе с еще одной спортсменкой Даяной Ястремской.

Еще один спортсмен Сергей Стаховский также закончил изоляцию на этой неделе и сегодня поделился фотографией с корта.

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Публикация от Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)

Украинец был одним из пассажиров рейса из Катара, которых отправили на двухнедельную самоизоляцию в отеле, из-за подтверждения коронавируса у одного из пассажиров на борту.Отметим, что стандартный карантин в Австралии для всех приезжих предусматривает двухнедельную самоизоляцию, но для участников “Australian Open” штат Виктория сделал исключение в виде 5-часового окна для подготовки за пределами отеля.

По материалам: УНН