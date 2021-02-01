“Аталанта” объявила о трансфере Коваленко

ФК “Аталанта” завершил трансферный переход полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко из донецкого “Шахтера”, передает со ссылкой на сайт бергамцев.

Информация о сроке соглашения между сторонами не разглашается. По данным портала “transfermarkt.de”, сумма перехода Коваленко в команду Серии A составила 700 тыс. евро, при его рыночной стоимости в 6 млн евро.

Лучший молодой игрок чемпионата Украины в сезоне 2015/2016 Коваленко, с момента дебюта на взрослом уровне провел почти 200 официальных матчей за “Шахтер”. Забил 32 гола и отдал 12 передач. На арене он провел 47 матчей.

Отметим, что участвуя в молодежном отборе со времен сборной U-16, он дебютировал в составе взрослой национальной сборной в марте 2016 года. С тех пор он сыграл 30 матчей, в том числе три на чемпионате Европы 2016 года.

В активе Коваленко десять завоеванных трофеев с “Шахтером” (4 чемпионаты Украины, два Суперкубка и один Кубок Украины).

По материалам: УНН