Украинский футболист сменил российский клуб на греческий

Греческий ФК “АЭК” выкупил 26-летнего украинского защитника Олега Данченко. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайты ФК “АЭК” и “Рубин”.

Футболист подписал контракт с греками до лета 2024 года. В греческой команде также выступает полузащитник сборной Украины Евгений Шахов.

Данченко пришел в “Рубин” в июне 2019 года. Сыграл за российскую команду 20 матчей, отметился двумя голевыми передачами. С августа 2020 находился в аренде в “Уфе”

Начинал профессиональную карьеру в одесском “Черноморце”. Всего за пять лет за одесскую команду он сыграл 74 матча (4 передачи). Последний играл в “Черноморце” на правах аренды у донецкого “Шахтера”, который в 2016 году выкупил его права. За донецкую команду он провел 12 матчей (1 гол, 1 результативная передача).

Сезону 2017/18 предшествовала аренда в российский “Анжи” (29 матчей, 3 гола, 5 передач), а во второй половине сезона 2018/19 он играл за “Енисей” из Красноярска.

Данченко называл украинцев и русских народами-побратимами.

По материалам: УНН