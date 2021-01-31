Стали известны детали контракта Месси с “Барселоной”

Стали известны детали контракта форварда Леонеля Месси с каталонским клубом “Барселона”, который был заключен 2017 года, пишет со ссылкой на El Mundo.

За четыре года действия контракта футболист должен получить более 555 млн евро. На данный момент он уже получил ориентировочно 92% выплат, которые включают в себя фиксированную заработную плату, стоимость прав на использование изображения Месси, а также ряд многомиллионных бонусов, доплат и отдельные денежные вознаграждения в зависимости от достигнутых целей.

Общая сумма заработной платы, которую получил игрок, составляет более 138 млн евро, еще 77,9 млн – доплаты за лояльность клубу.

Добавим, что Месси является рекордсменом по количеству забитых мячей в составе сборной Аргентины и “Барселоны”. В 2020 году титулованный игрок заявил о своем желании покинуть “Барселону”. Сейчас идет дискуссия о возможном переходе его в “ПСЖ”.

По материалам: УНН