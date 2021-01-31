Сборная Украины завоевала медаль в заключительной гонке чемпионата Европы по биатлону

Смешанной эстафетой в Душники-Здруй завершилась программа Открытого чемпионата Европы по биатлону, передает со ссылкой на сайт IBU.

Украинская команда в составе Ирины Петренко, Виты Семеренко, Богдана Цымбала и Артема Примы финишировала третьей с отставание в 52,5 сек от чемпионов норвежцев. В пассиве нашей команды 10 использованных дополнительных патронов. Серебряный комплект медалей завоевали немцы.

Таким образом, на Открытом чемпионате Европы сборная Украины завоевала полный комплект медалей (“золото” Артема Примы, “серебро” Анастасии Меркушино), разделив 4-5 места в общекомандном зачете со сборной Германии. Выиграли же командную борьбу Латвия и Польша, которые имеют в активе по два “золота”, а наиболее значительный медальный урожай – у Норвегии: 1 “золото”, 3 “серебра” и 3 “бронзы”.

Уже 10-го февраля в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону.

По материалам: УНН