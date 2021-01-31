Полузащитник сборной Украины забил победный гол в чемпионате Греции

В матче 20-го тура греческой Суперлиги ФК “АЭК” полузащитника сборной Украины Евгения Шахова на выезде встречался с “ОФИ”, сообщает со ссылкой на УАФ.

Украинец вышел на поле в стартовом составе и на 43-й минуте открыл счет во встрече, которая в итоге закончилась победой его команды – 2:0. Таким образом гол украинца стал победным во встрече.

Эта победа позволила “АЕК” набрать 40 очков и выйти на второе место в турнирной таблице чемпионата страны. В этом сезоне Шахов провел в составе своего клуба 24 матча, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

По материалам: УНН