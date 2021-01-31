Победа над “Будивельником”: “Химик” вышел в лидеры баскетбольной Суперлиги

БК “Будивельник” принимал “Химик” во втором домашнем матче игрового недели регулярного чемпионата Суперлиги. Об этом сообщает “Главпост” корреспондент.

Судьбоносной четвертью в поединке стала вторая. Именно в ней южненцы выиграли с разницей в 11 пунктов. В других счет на табло был довольно ровный. В результате победа “Химика” — 82:91.

Тайрел Нельсон стал настоящей проблемой для “Будивельника”. Американский центровой набрал 33 очка, сделал 5 подборов и поставил и 2 блок-шота, а его рейтинг эффективности составил 37 баллов. В столичных 17 баллов в активе Кобца, 16 в Брайса Джонсона.

Таким образом “Химик” выиграл 12 матч в сезоне при 7 поражениях и по количеству баллов вышел в лидеры соревнований. На один зачетный пункт отстают “Киев-Баскет”, “Тернополь” и “Запорожье”. “Будивельник” только 8-й.

“Химик” в следующей игре 5 февраля дома противостоять “Киев-Баскет”, а “Будивельник” 4 февраля сыграет на выезде против “Прометея”.

По материалам: УНН