Невероятный шаг вперед: Гвардиола расхвалил игру Зинченко

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре украинского подопечного Александра Зинченко, отметив его прогресс в нынешнем сезоне, передает со ссылкой на сайт манчестерского клуба.

“Зинченко умеет играть в футбол. Он играет на хорошем уровне, особенно его последовательность, он всегда тактически подкованный и работает в обороне, он настолько умен, что не делает ошибок. Зинченко знает, что ему нужно сделать, чтобы помочь центральным защитникам. Это демонстрирует его футбольный интеллект.

За последние недели он сделал невероятный шаг вперед, сыграв на „Стэмфорд Бридж“ против „Манчестер Юнайтед“ на „Олд Траффорд“, и он играет на высоком уровне. Он выступает дойной на высоком уровне”, — рассказал Гвардиола.

Наставник отметил, что на позиции защитника Зинченко чувствует себя комфортно, а для атакующего полузащитника ему, возможно, не хватает скорости.

Отметим, что Зинченко сейчас проводит свой четвертый сезон в “Сити” и за это время сыграл 80 матчей. Украинец перешел в “МС” в качестве левого полузащитника, а потом адаптировался к жизни в качестве левого защитника.

В этой кампании 24-летний Зинченко сыграл 12 матчей.

По материалам: УНН