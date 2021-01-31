Месси намерен судиться с руководством “Барселоны”

Адвокаты форварда “Барселоны” Лионеля Месси готовятся подавать в суд из-за утечки данных о контракте футболиста с клубом, передает со ссылкой на Marca.

“Публикация El Mundo контракта Месси… побудила адвокатов футболиста принять меры по этому вопросу с раннего утра воскресенья. Лео не хотел, чтобы все детали его контракта стали известны, и его адвокаты готовы подать в суд против нескольких человек”, — сообщает издание.

По данным СМИ, юристы планируют подать в суд лиц, раскрывших данные о суммах, которые фигурируют в контракте. Они также готовятся подать в суд на пятерых человек, которые знали детали документа, включая экс-президента команды Хосепа Мария Бартомеу и исполнительного директора Оскара Грау, которые отвечали за подписание контракта с игроком, и Карлеса Тускетса, исполняющего обязанности президента клуба, который знал о документе.

Причина иска заключается в том, что контракт, который был защищен положениями о конфиденциальности, стал достоянием общественности после информации, опубликованной изданием El Mundo.

В то же время сообщается, что “Барселона” выступила с заявлением, в котором отрицает ответственность за публикацию контракта Месси и объявила, что примет правовые меры.

В воскресенье испанская газета El Mundo опубликовала детали контракта форварда Леонеля Месси с каталонским клубом “Барселона”, который был заключен в 2017 году. Согласно данным журналистов, за четыре года действия контракта футболист должен получить более 555 млн евро. На данный момент он уже получил ориентировочно 92% выплат, которые включают в себя фиксированную заработную плату, стоимость прав на использование изображения Месси, а также ряд многомиллионных бонусов, доплат и отдельные денежные вознаграждения в зависимости от достигнутых целей.

По материалам: УНН