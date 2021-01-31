Спорт

Лучший бомбардир в истории “Шахтера” завоевал Кубок Либертадорес

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Лучший бомбардир в истории "Шахтера" завоевал Кубок Либертадорес

Бразильские футбольные клубы “Палмейрас” и “Сантос” в финальном поединке определили обладателя Кубка Либертадорес по итогам 2020 года, передает корреспондент .

Развязка матча стала украшением финального противостояния за престижный трофей. На 9-й компенсированной минуте к встрече Рони совершил навес с правой бровки поля, который ударом головой реализовал полузащитник Брено (направил игровой снаряд за шиворот голкиперу) – 1:0 в пользу “Палмейрас”.

Полный поединок в стане победителей провел бывший нападающий “Шахтера” Луис Адриано.

“Палмерайс” вышел в финал турнира в пятый раз (1961, 1968 1999, 2000, 2021), клуб становился также обладателем трофея по итогам розыгрыша 1999 года.

Отметим, Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Предыдущим победителем турнира был бразильский “Фламенго”. Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский “Индепендьенте”, который выиграл во всех семи финалах, в которых принимал участие.

Луис Адриано является лучшим бомбардиром в истории “Шахтера”. Лучший бомбардир в истории “Шахтера” оформил хет-трик в чемпионате Бразилии

По материалам: УНН

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