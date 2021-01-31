Легендарный Роналдо назвал фаворитов Лиги чемпионов

Звездный в прошлом нападающий и бомбардир сборной Бразилии Роналдо определился относительно главных претендентов на победу в Лиге чемпионов-2020/21, передает со ссылкой на “Mundo Deportivo”.

“Еще рано называть явных фаворитов. Но я бы сказал, что в этот список входят „Бавария“, „Реал“, „Барселона“, а также „Манчестер Сити“ и „ПСЖ“. В Париже отличная команда и есть Неймар”, — признался “Зубастик”.

Роналдо выступал в карьере за “Крузейро”, “ПСВ”, “Барселону”, “Интер”, “Реал”, “Милан” и “Коринтианс” и выиграл с ними Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков УЕФА, Межконтинентальный кубок, дважды Суперкубок УЕФА. Дважды становился чемпионом мира и столько же раз выигрывал “Золотой мяч” (1997, 2002 годы).

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут с 16 февраля по 17 марта. Действующим победителем турнира является “Бавария”, которая в финале прошлого розыгрыша одолела “ПСЖ” (1:0).

По материалам: УНН