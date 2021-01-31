Игроки “Манчестер Юнайтед” и “Фенербахче” перешли в лагерь соперника “Динамо” в ЛЕ

Лидер бельгийской футбольного первенства “Брюгге” объявил о трансфере двух футболистов, передает со ссылкой на сайт команды.

Бельгийский клуб взял в аренду 21-летнего голландского нападающего английского гранда “Манчестер Юнайтед” Тахита Чона, а также 34-летнего марокканского полузащитника “Фенербахче” Набила Дирара.

Чон первую часть сезона провел в аренде в немецком “Вердере”, забил гол и отдав две результативные передачи в 15 матчах за немецкий клуб.

Дирар уже играл за “Брюгге” в течение четырех сезонов (2008-2012 годах), проведя 153 матча в бельгийцев и забил 19 голов и отдав 45 результативных передач.

“Брюгге” сыграет против киевского “Динамо” в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матчи назначены на 18-го и 25-го февраля.

По материалам: УНН