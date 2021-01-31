“Динамо” потерпело поражение от действующего чемпиона Болгарии

ФК “Динамо” провел первый контрольный матч на заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона. В турецкой Анталии соперником подопечных Мирчи Луческу стал неизменный чемпион Болгарии девяти последних сезонов – “Лудогорец”. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба “бело-синих”, передает .

Команды осторожно начали игру, однако постепенно “бело-синие” прибрали инициативу к своим ногам. На 23-й минуте подопечные Мирчи Луческу открыли счет. Точнее, помог это сделать команде соперник: Шапаренко обыгрался с Буяльским, ворвался в штрафную, отдавал передачу на Беседина, но Артема опередил защитник “Лудогорца” Вердон, который срезал мяч в собственные ворота — 1:0.

Поведя в счете, киевляне успокоились, позволив сопернику создать несколько атак. И если несколько ударов в исполнении футболистов “Лудогорца” оказались неточными, то на 39-й минуте бразильцу Каули было трудно ошибиться с нескольких метров после того, как Бущан, выбивая мяч, попал в ногу кропотливая, тем самым позволив болгарском клуба сравнять счет — 1:1.

После перерыва “динамовцы” вышли на поле, полны решимости вновь выйти вперед, однако аналогичные мысли были и у “Лудогорца”. И если Сидорчук успел выбить мяч из-под ног у Кешер, который был готов пробить из выгодной позиции из пределов штрафной, то помешать Са точно пробить по воротам с нескольких метров после подачи с углового никто не смог — 1:2.

Бущан (Нещерет, 46), Миколенко (Ванат, 82), Попов, Забарный (Шабанов, 60), Кендзера (Н.Волошин, 76), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 68), Буяльский (Леднев, 68), де Пена (Сидклей, 60), Родригес (Караваев, 60), Беседин (Супряга, 76).

Свой следующий матч “бело-синие” проведут 1 февраля, когда сыграют с тбилисским “Динамо”.

По материалам: УНН