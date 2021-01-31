Биатлон: две украинки попали в топ-12 гонки чемпионата Европы

В польском городке Душники-Здруй женской гонкой преследованием продолжился чемпионат Европы по биатлону, передает корреспондент.

Вита Семеренко, которая стартовала 10-й, имела большие шансы на медали, а также на “золото”. Она после трех огневых рубежей имела лишь один недостаток в стрельбе и входила в топ-5 с небольшим отставанием от лидера. Однако две не закрытые мишени на заключительном огневом рубеже отбросили ее на финише на 12-ю строчку.

Зато другая украинка, Екатерина Бех, провела гонку с меткой стрельбой и заняла 9-ю строчку.

Золотая награда досталась хозяйке турнира Камилле Жук из Польши, второй и третьей стали норвежки Эрдал и Скреде.

В активе сборной Украины две медали нынешних соревнований — “золото” Артема Примы и “серебро” Анастасии Меркушино.

По материалам: УНН