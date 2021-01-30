Украинский теннисист вышел в финал парного турнира в Турции

Украинец Денис Молчнов и его напарник Александр Недовесов из Казахстана одержали победу в полуфинале соревнований категории челленджер в Анталии (Турция), передает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Молчанов и Недовесов получили выигрыш над дуэтом Тре Хьюи (Филиппины)/Сэм Вербеек (Нидерланды) — 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте чуть больше часа, вторые сеяные записали на свой счет три брейка.

Отметим, что для Молчанова это будет первый парный финал в турнирах категории “челленджер” за год: в середине января сезона 2020 года украинец вместе с сербом Николой Чачичем стал победителем турнира в Бендиго.

Марта Костюк и Сергей Стаховский проходят строгий карантин в Австралии перед стартом на “AUS Open”.

По материалам: УНН