Спорт
Украинский теннисист вышел в финал парного турнира в Турции
Украинец Денис Молчнов и его напарник Александр Недовесов из Казахстана одержали победу в полуфинале соревнований категории челленджер в Анталии (Турция), передает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.
Молчанов и Недовесов получили выигрыш над дуэтом Тре Хьюи (Филиппины)/Сэм Вербеек (Нидерланды) — 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте чуть больше часа, вторые сеяные записали на свой счет три брейка.
Отметим, что для Молчанова это будет первый парный финал в турнирах категории “челленджер” за год: в середине января сезона 2020 года украинец вместе с сербом Николой Чачичем стал победителем турнира в Бендиго.
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По материалам: УНН