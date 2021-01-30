Украина получила первое “золото” нынешнего чемпионата Европы по биатлону

Украинец Артем Прима завоевал золотую награду в мужской индивидуальной гонке чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Польше, передает со ссылкой на НОК Украины.

Прима несмотря на три незакрытые мишени на 6,6 с опередил на финише чеха Михала Крчмаржа и на 12,5 с бронзового призера Хаварда Богетвейта.

Наш Богдан Цымбал пошел в гонку 29-м и с двумя кругами штрафа сумел добиться прогресса и финишировать 17-м. Артем Тищенко и вовсе прошел огневые рубежи без единой ошибки и за время гонки преследования поднялся на 18 мест — с 39-го на 21-е.

Стоит отметить, что в общем зачете Кубка IBU по завершении всех личных гонок чемпионата Европы лидирует дуэт норвежцев Филипп Андерсен — Сиверт Гутторм Баккен, между которыми дистанция всего в 19-ть баллов. Лучший из украинцев — Богдан Цымбал, который занимает сейчас 12-ю позиции.

К этому моменту в копилке сборной Украины была серебряная награда Анастасии Меркушиной.

По материалам: УНН