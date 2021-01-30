“Шахтер” объявил соперников на втором тренировочном сборе в Турции

Действующий чемпион Украины по футболу “Шахтер” обнародовал список противников на втором тренировочном сборе в Турции, передает со ссылкой на пресс-службу донецкой команды.

В турецком Белжке “горняки” проведут четыре контрольных поединка. Вашему вниманию соперники украинского коллектива: 31 января. “Шахтер” – “Мура” (Мурска-Собота, Словения) 31 января. “Шахтер” – “Црвена Звезда” (Белград, Сербия) 3 февраля. “Шахтер” – “Слован” (Братислава, Словакия) 5 февраля. “Шахтер” – “Локомотив” (Тбилиси, Грузия).

Отметим, что всего в сборе будет участвовать 31 футболист “Шахтера”. Отметим, что к “оранжево-черным” присоединились Исмаили и Максим Малышев.

Второй сбор “Шахтера” в Белеку продлится до 5 февраля.

По материалам: УНН