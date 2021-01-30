Спорт
Полузащитник сборной Украины продолжит карьеру в итальянской “Аталанте” – СМИ
Итальянский “Аталанта” договорилась о переходе из “Шахтера” полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко, передает со ссылкой на “Sky Sports”.
За Коваленко “Шахтер” должен получить только 1 млн евро. Это компенсация за досрочно расторгнутый контракт с 24-летним украинцем, который заканчивается 30 июня 2021 года.
Отмечается, что официально о переходе будет объявлено 1 февраля.
Кроме того ожидается, что 24-летний украинец в ближайшие часы прибудет в Италию, чтобы пройти медицинское обследование.
Гол Малиновского помог “Аталанте” выйти в полуфинал Кубка Италии.
По материалам: УНН