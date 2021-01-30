Спорт

Определились финалисты чемпионата мира по гандболу

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Определились финалисты чемпионата мира по гандболу

Мужские национальные сборные Дании и Швеции получили путевки в финал чемпионата мира по гандболу, который проходит в Египте, передает со ссылкой на сайт чемпионата.

В стартовом полуфинале шведы разобрались с командой Франции – 32:26. Наиболее результативным игроком встречи стал Хампус Ванное с 11 голами.

В другом противостоянии действующие чемпионы мира – Дания – с преимуществом в два мяча обыграли испанцев со счетом 35:33. Самым результативным в составе победителей стал Миккель Хансен, в активе которого 12 точных бросков.

Финал чемпионата мира между командами Швеции и Дании пройдет 31 января. В матче за третье место сыграют испанцы и французы.

Самой титулованной сборной мира является команда Франции – шесть титулов. Далее идет Швеция и Румыния у которых по четыре трофея.

По материалам: УНН

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