Лунин может сменить клуб в Испании

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин и мадридского “Реала” Андрей Лунин заинтересовал испанский “Бетис”, сообщает со ссылкой на портал Fichajes.

Источник утверждает, что “Бетис” желает осуществить усиление вратарского звена, поскольку нынешние голкиперы команды Клаудио Браво, Хоэль Роблес и Дани Мартин по разным причинам не оправдывают ожиданий руководства клуба.

“Бетис” ранее был заинтересован в аренде украинского стража ворот. Сейчас же испанцы готовы оформить полноценный трансфер.

Примечательно, что нынешний вратарь “Бетиса” Браво пропустил 16 голов в 9-ти матчах, а Роблес — пропустил 18 раз в 11 баталиях.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока Лунина в 3 млн. Евро.

По материалам: УНН