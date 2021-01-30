Футбол: “Десна” подписала румынского защитника

В составе ФК “Десна” появился новый игрок – контракт с клубом подписал румынский защитник Константин Кристиан Дима. Об этом сообщает “Главпост” сайт черниговской команды, передает

Срок действия соглашения – 3,5 года. Дима уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Турции и проходит полноценную подготовку к старту второй части сезона 20/21.

Воспитанник футбольной школы клуба “Динамо” (Бухарест) выступал за команды “Металул” (Решица) и “Сепси ОСК”. Летом 2018 года в статусе свободного агента перешел в ФК “Виторул”, и сыграл один матч в Кубке Румынии, после чего перешел в “Астру” (Джурджу) в начале 2019 года, в составе которой стал финалистом Кубка Румынии 2018/19.

В августе 2014 года Константин Кристиан Дима дебютировал в составе юношеской сборной Румынии (U-16) в товарищеской игре против сверстников из России (3:0), в которой отметился голом. Всего на юношеском уровне принял участие в 15 играх. 10 сентября 2019 года дебютировал за молодежную сборную Румынии в матче квалификации на молодежное Евро против Дании (1:2).

Примечательно, что футболист стал третьим новичком команды после Владислава Вакулы и Дениса Безбородко.

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По материалам: УНН