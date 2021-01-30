Спорт

Форвард Зозуля оформил победный гол в испанской Сегунде

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Форвард Зозуля оформил победный гол в испанской Сегунде

В 23-м туре испанской Сегунды ФК “Альбасете” украинского нападающего Романа Зозули на выезде победил “Реал Овьедо”, сообщает корреспондент.

Счет в матче был открыт на 58 минуте и его автором стал наш земляк. Бывший форвард “Днепра” и “Бетиса” выиграл верховую борьбу после подачи с углового от Хименеса и одним прикосновением переправил его в нижний угол ворот. Больше голов во встрече не происходило — 0:1.

Это второй гол украинского нападающего за “Альбасете” в нынешнем сезоне при одной результативной передаче в 21-м поединке.

Примечательно, что “Альбасете” поднялось на 17 место и вышло из зоны вылета — 24 очка.

За “Овьедо” в прошлом сезоне на правах аренды выступал вратарь Андрей Лунин.

По материалам: УНН

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