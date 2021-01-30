Бронзовый призер УПЛ нанес поражение африканскому клубу

ФК “Заря” на сборе в Турции провел контрольный матч против нигерийской команды “МФМ”, передает со ссылкой на сайт “Зари”.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды. За представителя УПЛ голы забивали Кабаев и Лунев.

“Заря” (1-й тайм): Василий, Вернидуб (к), Абу Ханна, Фаворов, Жуниньо, Мильченко, Назарин, Хомченовский, Кабаев, Гладкий, Алефиренко.

“Заря” (2-й тайм): Мацапура, Абу Ханна, Кабаев, Лунев, Сайядманеш, Гринь, Демченко, Кочергин, Казаков, Иванисеня, Циганикс.

Стоит отметить, что следующим соперником “Зари” будет латвийская “Валмиера”.

Добавим, в других спаррингах “Колос” расписал мировую с “Динамо” из Тбилиси, а “Александрия” уступила ФК “Арда” – 1:3.

УПЛ объявила даты и расписание матчей первых туров второй части сезона.

По материалам: УНН