Биатлонистка Семеренко вошла в действующую десятку спринта чемпионата Европы

После однодневной паузы возобновились старты на Открытом чемпионате Европы. В польском городке Душники-Здруй прошел женский спринт, передает со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

“Женский спринт для украинской команды сложился волнообразно: по ходу гонки надежды на медали наших девушек то возникали, то исчезали. В результате, хэппи-энда не получилось, хотя все было довольно близко.

Главным шансом сборной Украины в этой гонке была Вита Семеренко, которая стартовала первой из наших биатлонисток. Но, к сожалению, повторилась ситуация двухдневной давности: при чистом ходе наша опытная спортсменка выглядела очень неплохо, но завоевать место на подиуме помешала неточность на огневом рубеже. Причем обидно то, что промах произошел на последнем выстреле – на стойке”, – говорится в сообщении.

Вита Семеренко замкнула действующую десятку с 27,1 с проигрыша победительнице спринта. Наша Ирина Петренко с двумя нулями оказалась 14-й, Анастасия Меркушина финишировала 22-й, Екатерина Без также в топ-30 – 29-я.

А лучшей в спринте стала Байба Бендика, которая принесла Латвии уже второе “золото” чемпионата. В карьере латвийской спортсменки это первая победа в официальных международных стартах. Серебряным призером стала норвежка Каролин Эрдал.

Сейчас у сборной Украины одна выигранная медаль на сегодняшнем европейском первенстве – “серебро” Анастасии Меркушиной.

По материалам: УНН