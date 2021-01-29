Спорт

Зинченко вошел в символическую сборную тура АПЛ

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Зинченко вошел в символическую сборную тура АПЛ

Украинский защитник “Манчестер Сити” Александр Зинченко попал в сборную лучших футболистов 20-го тура Английской Премьер-лиги, сообщает со ссылкой на “WhoScored”.

Зинченко принял участие в разгромном выигрыше над “Вест Бромвичем” (5:0), заработав от статистического сайта “WhoScored” оценку 7,5. Такая оценка позволила ему занять место на левом фланге обороны в данной символической команде.

Также в сборную тура попали еще четыре одноклубника украинца – Канселу, Стерлинг, Гюндоган и Марез. Кроме того, нашлось место полузащитнику “Вест Хэма” Соучеку, защитнику “Манчестер Юнайтед” Макгуаеру и Данко с “Брайтона”, вратарю “Фулхэма” Ареолу и нападающему “Барнли” Вуду.

Отметим, что трансферная стоимость Зинченко оценивается ресурсом “Transfermark” в 20 млн евро. В нынешнем сезоне украинец сыграл за “Манчестер Сити” 12 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Полузащитник “Динамо” возглавил рейтинг самых дорогих украинских футболистов.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 52 секунды ago
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