Спорт

Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал соревнований во Франции

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Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал соревнований во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в напряженной борьбе преодолела барьер второго круга на турнире ITF W60 во французском городе Андрезьо-Бутьон, передает со ссылкой на ФТУ.

Завацкая в трех сетах обыграла 15-летнюю представительницу Андорры Викторию Хименес-Казинцеву – 6:1, 3:6, 6:2.

Примечательно, что теннисистка из Андорры в прошлом году выиграла юниорский Открытый чемпионат Австралии.

За выход в полуфинале украинка будет бороться с обладательницей “wild card” Армони Тан из Франции.

Теннисистка Костюк обновила персональный рекорд в рейтинге WTA.

По материалам: УНН

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