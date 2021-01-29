Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал соревнований во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в напряженной борьбе преодолела барьер второго круга на турнире ITF W60 во французском городе Андрезьо-Бутьон, передает со ссылкой на ФТУ.

Завацкая в трех сетах обыграла 15-летнюю представительницу Андорры Викторию Хименес-Казинцеву – 6:1, 3:6, 6:2.

Примечательно, что теннисистка из Андорры в прошлом году выиграла юниорский Открытый чемпионат Австралии.

За выход в полуфинале украинка будет бороться с обладательницей “wild card” Армони Тан из Франции.

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По материалам: УНН