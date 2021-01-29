Воспитанник “Порту” пополнил ряды донецкого “Олимпика”

Донецкий ФК “Олимпик” усилил линию атаки экс-футболистом португальского “Порту” Тадеусом Нкенгом, информирует со ссылкой на сайт дончан.

Молодой камерунский форвард подписал контракт с “Олимпиком” сроком на 3,5 года.

Тадеус родился в небольшом портовом городке Бонабери на побережье реки Вури в Камеруне. Здесь Нкенг начал делать свои первые шаги в футболе, выступая за местную команду “Эколого Бразер Где Камерун”. Благодаря феноменальной скорости и дриблингу юный талант привлек внимание скаутов академии португальского “Порту” и в 17-летнем возрасте переехал в Европу.

Сыграв 4 матча за молодежный состав “драконов” Нкенг подписал контракт с “Порту-Б”, выступающем во втором по силе чемпионате страны. В сезоне 2019/2020 нападающий принял участие в 11 поединках, где сумел отличиться 1-м голом и отдать 1 результативную передачу.

Кроме того, на счету африканца 1 гол в 2-х матчах за молодежную сборную Камеруна U20.

Отмечается, что основное амплуа Нкенга — форвард, однако футболист может закрыть и позицию правого вингера. В команде Игоря Климовского камерунец будет выступать под 17-м номером.

Бывший капитан молодежной сборной Украины по футболу стал игроком клуба с РФ.

По материалам: УНН