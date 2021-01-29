Соперник “Шахтера” в ЛЕ вышел победителем из игры лидеров чемпионата Израиля

В 17-м туре чемпионата Израиля по футболу состоялся центральный поединок с участием двух лидеров турнирной таблицы – “Маккаби” Тель-Авив принимал “Маккаби” из Хайфы, передает со ссылкой на сайты команд.

Тель-авивский “Маккаби” победил хайфских одноклубников со счетом 2:1. Гости первыми открыли счет в стартовом тайме, однако Тель-Авив сравнял еще до перерыва.

Сербский легионер Пешич принес выигрыш клубу из Тель-Авива только на 5-й компенсированной минуте встречи.

Примечательно, что тель-авивский клуб сократил отставание от лидера до 5 очков.

Именно “Маккаби” Тель-Авив встретится с “Шахтером” в рамках плей-офф Лиги Европы.

По материалам: УНН