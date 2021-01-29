Молодежная сборная Украины по футболу получила соперников по отбору на Евро-2023

В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки отборочного турнира Евро-2023 (U-21), сообщает со ссылкой на УАФ.

Согласно рейтингу УЕФА (показатели в квалификационных и финальных соревнованиях Евро-2017, Евро-2019 и в отборе Евро-2021) команды были распределены по шести корзинам. Подопечные Руслана Ротаня попали в третью и, согласно регламенту, избежали встречи со сборной России.

Согласно результатам жеребьевки, в соперники “сине-желтым” по группе H выпали сборные Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Другие результаты жребия: Группа A: Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония. Группа B: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино. Группа C: Испания, Россия, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта. Группа D Португалия, Греция, Исландия, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн. Группа E Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдова, Гибралтар. Группа F: Италия, Швеция, Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Люксембург. Группа G: Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра. Группа H: Франция, Сербия, Украина, Северная Македония, Фарерские о-ва, Армения. Группа I: Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан.

Участниками чемпионата Европы 2023 среди молодежных сборных станут 55 команд. Хозяева соревнований, Румыния и Грузия, получат пропуска в финальную часть первенства автоматически.

По материалам: УНН