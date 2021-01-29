“Киев-Баскет” получил первый выигрыш в Кубке Европы ФИБА

БК “Киев-Баскет” победил австрийский “Капфенберг” в матче второго тура группового этапа Кубка Европы ФИБА, передает со ссылкой на ФБУ.

Киевлянам удалось выиграть первую четверть, сделав хороший задел на будущую часть матча (21:11). В результате итог игры 61:51 в пользу “Киев-Баскет”. Поэтому первая победа “Киев-Баскет” на групповом этапе Кубка Европы ФИБА.

Наиболее результативным в составе “Киев-Баскет” стали Мэйси (12 очков), Мишула (10 очков). Близнюк к 5 очкам добавил 11 подборов. Джейкобсону совсем немного не хватило до дабл-дабл – по 9 очков и подборов.

В заключительном матче стадии 29 января “Киев-Баскет” сыграет против болгарского “Рилска Спортист”.

В первой игре Кубка Европы ФИБА “Киев-Баскет” уступил “Прометею”.

По материалам: УНН