Спорт

Баскетбол: олимпийский чемпион возглавил “Будивельник”

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Баскетбол: олимпийский чемпион возглавил "Будивельник"

Латвийский специалист Игорс Миглиниекс возглавил самый титулованный клуб украинского баскетбола “Будивельник”, передает со ссылкой на страницу столичной команды в Facebook.

Миглиниекс сменит у руля десятикратных чемпионов Украины Леонида Яйла. Леонид Александрович, в свою очередь, останется в клубе ассистентом Миглиниекса.

56-летний новый наставник киевлян до недавнего времени работал ассистентом главного тренера в китайском клубе элитного дивизиона “Гуандонг Тайгерс”. Также Игорс работал тренером национальной сборной Латвии, главным тренером в клубах Латвии, России, Кипра и Польши, и ассистентом в еще одном китайском клубе “Синцзянь”. На Кипре Миглиниекс дважды становился чемпионом страны и еще дважды был обладателем кипрского Суперкубка.

Также Миглиниекс хорошо известен болельщикам работой в Украине с БК “Киев” и БК “Донецк”.

Новый тренер “будивелов” имел выдающуюся карьеру игрока. Игорс – чемпион СССР в 1988 году на московским “ЦСКА”, и обладатель олимпийского “золота” на Играх в Сеуле 1988 года со сборной СССР.

По материалам: УНН

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