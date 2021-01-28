Украинский киберспортивный клуб победил на международном турнире

Завершился первый турнир сезона “BLAST Premier: Global Final” в рамках которого украинская команда “NAVI” по “CS:GO” стала чемпионом соревнования, сообщает со ссылкой на сайт украинской команды.

“NAVI” начали свой путь на турнире по проигрыша американской “Team Liquid” со счетом 0:2. Далее упали в нижнюю сетку, где сначала одолели датский “Complexity” (2:1), а затем без особых проблем справились с “G2 Esports” (2:0). В малом финале нижней сетки наша команда сумела взять реванш у “жидких” со счетом 2:0, а в матче за выход в гранд-финал переиграла принципиального соперника в лице французский “Vitality” (2:1).

Решающий поединок турнира состоялся после часового отдыха: в нем “NAVI” встретились с датским “Astralis”.

Несмотря на напряженный противостояния, “Рожденные Побеждать” сумели заработать победу, тем самым прервав серию неудачных выступлений в финалах — 2:0.

За свое выступление команда заработала 600 тыс. долл.

Следующим чемпионатом для “NAVI” станет групповой этап “BLAST Premier Spring 2021”, который пройдет уже с 4 по 14 февраля.

По материалам: УНН