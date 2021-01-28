Спорт

Украинка Магучих победила на соревнованиях по прыжкам в высоту в Италии

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Украинка Магучих победила на соревнованиях по прыжкам в высоту в Италии

Ведущая легкоатлетка Украины Ярослава Магучих открыла международный сезон победой на международных соревнованиях по прыжкам в высоту в итальянском городе Удине, информирует со ссылкой на ФЛАУ.

На соревнованиях “UdinJump Development” она с первой попытки преодолела 2,00 м.

В Удине Магучих обеспечила себе победу на высоте 1,96 м, которую с трех попыток не преодолела итальянка Алессия Трост. Зато украинка справилась с ней с первой раз, как и с последующей – 2,00 м. После этого Ярослава исполнила три попытки на 2,03. И хотя вторая из них была особенно близка к успеху, планка все же не устояла.

Турнир в Удине стал для Магучих вторым в нынешнем сезоне и первым за рубежом. В начале января в Киеве она выиграла “Рождественские старты”, повторив рекорд Украины по прыжкам в высоту в помещении – 2,02 м.

2 февраля Магучих будет соревноваться на международном турнире по прыжкам в высоту в Банска Быстрицы.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Расследование происхождения COVID-19: эксперты ВОЗ в Ухане покидают карантин

46 минут ago

Билл Гейтс предсказал новую опаснейшую пандемию

1 час ago

Tesla впервые закончила год без убытков

1 час ago

Китай в этом году запустит свою первую гибридную ракету

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button