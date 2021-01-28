Спорт

Теннисист Марченко обыграл одного из фаворитов турнира во Франции

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Теннисист Марченко обыграл одного из фаворитов турнира во Франции

Теннисист Илья Марченко вышел в четвертьфинал Челленджер с призовым фондом 88,5 тыс. евро, что проходит во французском Кемпере, передает со ссылкой на ФТУ.

Наш земляк в двух сетах обыграл третьего сеяного местного теннисиста Грегуа Баррере – 6:3, 6:2.

В четвертьфинале соперником Марченко станет победитель встречи Бенджамин Бонзи – Янник Маден.

Примечательно, что еще в первом круге турнира поражение потерпел лидер посева француз Люку Пуиль, который занимает 74 место в мировом рейтинге АТР.

Для Марченко эта победа стала уже четвертой подряд на данных соревнованиях.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

НАТО планирует увеличивать расходы на оборону из-за агрессивных действий России

45 минут ago

На Прикарпатье арестовали 65-летнего мужчину, от которого в Польше родила 11-летняя девочка

1 час ago

Украинцам обещают ипотеку под 7% в этом году. Кабмин утвердил механизм

1 час ago

Аппарат NASA приземлится на Марс в феврале

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button