Теннисист Марченко обыграл одного из фаворитов турнира во Франции

Теннисист Илья Марченко вышел в четвертьфинал Челленджер с призовым фондом 88,5 тыс. евро, что проходит во французском Кемпере, передает со ссылкой на ФТУ.

Наш земляк в двух сетах обыграл третьего сеяного местного теннисиста Грегуа Баррере – 6:3, 6:2.

В четвертьфинале соперником Марченко станет победитель встречи Бенджамин Бонзи – Янник Маден.

Примечательно, что еще в первом круге турнира поражение потерпел лидер посева француз Люку Пуиль, который занимает 74 место в мировом рейтинге АТР.

Для Марченко эта победа стала уже четвертой подряд на данных соревнованиях.

По материалам: УНН