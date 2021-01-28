“Шахтер” одержал разгромный выигрыш в рамках спарринга в Турции

Донецкий “Шахтер” получил убедительную победу в заключительном спарринге первого тренировочного сбора в Турции игры с ФК “Силекс” из Северной Македонии, сообщает со ссылкой на сайт “горняков”.

В дебюте “Силекс” имел полумомент после розыгрыша углового, однако Джорджевич пробил выше ворот. “Шахтер” пытался комбинировать и больше контролировал мяч, часто создавал численное преимущество на чужой половине поля. Хороший шанс возник у Маркоса Антонио, однако бразильца подвела точность. В следующей атаке уже Соломон угрожал воротам соперника — мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

В конце тайма Манор принял участие в третьем голевом моменте, на этот раз мяч после его удара попал в штангу. А на 42-й минуте северные македонцы реализовали розыгрыш углового, который завершил Тантуровськы — 0:1. “Горняки” могли быстро отквитать гол, но противника вновь уберег каркас ворот — не повезло Мораесом.

В перерыве Луиш Каштру традиционно полностью изменил состав команды, и вскоре “Шахтер” открыл счет голам. На 55-й минуте Алан Патрик пробил со штрафного, мяч коснулся игрока в стенке и дезориентировал кипера — 1:1. Еще за 10 минут “оранжево-черные” вновь реализовали стандарт. Виктор Корниенко ударом со штрафного перебросил стенку и попал именно в девятку ворот Божиновськы — 2:1. В следующей атаке не менее эффектный гол забил Тарас Степаненко, после дальнего удара которого мяч от перекладины залетел в сетку — 3:1. Точку уже в компенсированное время поставил Додо, что завершил домашнюю заготовку розыгрыша углового отличным ударом в нижний угол — 4:1.

1-й тайм: Пятов (к), Матвиенко, Хочолава, поздравляю, Болбат, Майкон, Маркос, Марлос, Соломон, Мудрик, Мораес

2-й тайм: Трубин, Корниенко (Сиприано, 79), Кривцов, Бондарь, Додо, Степаненко (к), Патрик, Судаков, Фернандо, Тете, Дентиньо.

Следующий контрольный матч уже в рамках второго сбора в Турции “Шахтер” проведет 29 января против сербской “Црвены Звезды”.

По материалам: УНН