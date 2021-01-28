Спорт

“Реал” без Лунина праздновал разгромную победу в испанской Примере

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"Реал" без Лунина праздновал разгромную победу в испанской Примере

Мадридский “Реал” одержал разгромную победу над “Алавесом” в матче 20-го тура испанской Примеры, сообщает со ссылкой на сайт “галактикос”.

Победу “Реалу” принесли голы Каземиро, Эдена Азара, который забил в Примере впервые с октября 2020 года, и Карима Бензема, который оформил дубль. У противников отличился Хоселу.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел весь поединок на скамейке запасных.

“Реал” с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры и 4 пунктами уступает “Атлетико”.

В предыдущей игре “Реал” сенсационно вылетел из Кубка Испании. Тогда Лунин провел первый официальный поединок в форме “галактикос”.

По материалам: УНН

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