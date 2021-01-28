Спорт

“Прометей” вышел победителем из украинского дерби в Кубке Европы ФИБА

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"Прометей" вышел победителем из украинского дерби в Кубке Европы ФИБА

БК “Киев-Баскет” и “Прометей” провели очное противостояние на старте группового этапа Кубка Европы ФИБА, передает со ссылкой на сайт ФИБА.

Матч завершился выигрышем подопечных Виталия Черния — “Прометея”. Результат баталии 72:66.

Столичный клуб сумел выиграть только одну, заключительную четверть в матче (22:20), и не смог догнать соперников.

У победителей наиболее эффективным стал форвард Ди Джей Стивенс с 13 очками и 7 подбором (РЕ 16). По 12 баллов также набрали другие американцы Майк Майерс и Рашад Вон, 10 пунктов у Александра Липового. Киевлян 17 баллов получил Брюс Месси, 13 Близнюк, 12 Кореняк.

Примечательно, что в группе В также выступают болгарский “Рилска Спортист” и австрийский “Капфенберг”. К следующему этапу выйдут по две лучшие команды из группы.

Стоит отметить, что сегодня в группе Е в польском Влоцлавек “Днепр” сыграет против швейцарского “Фрибурга”.

Для “Прометея” этот выигрыш стал первым в истории клуба в еврокубках.

По материалам: УНН

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