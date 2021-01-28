Гол Малиновского помог “Аталанте” выйти в полуфинал Кубка Италии

“Аталанта” в домашнем поединке 1/4 финала Кубка Италии по футболу в меньшинстве обыграла римское “Лацио” со счетом 3: 2, передает корреспондент .

Албанский защитник Джимсити открыл счет на 7-й минуте, сыграв на добивании. Римляне ответили голом игрока из Косово Мурики на 17-й минуте, а также хозяева дали отличиться Франческо Ачерби (34) – защитник без сопротивления нанес точный удар с чужой уголовной зоны (2:1).

В конце первой половины Руслан Малиновский прицельным ударом выровнял цифры на табло, нанеся удар низом – 2:2. На 54 минуте удаление защитника Паломино поставило “Аталанту” в затруднительное положение, но россиянин Миранчук через несколько минут принес победу бергамцам – 3:2.

Украинец провел на поле 59 минут и был заменен на Сапату, который на 67 минуте не сумел забить с пенальти.

Ранее “Интер” вышел победителем из миланского дерби (2:1) на пути в полуфинал Кубка Италии.

По материалам: УНН