“Динамо” назвало пять соперников на втором сборе в Турции

В конце недели, а именно 29 января, киевское “Динамо” отправится на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию, передает со ссылкой на пресс-центр “бело-синих”.

В рамках второй части зарубежной зимней подготовки, которая продлится до 8 февраля, киевская команда запланировала проведение пяти контрольных матчей.

30 января, 16:00 (киевское время) — “Лудогорец” (Разград, Болгария) 1 февраля, 16:00 — “Динамо” (Тбилиси, Грузия) 4 февраля, 16:00 — “ЦСКА 1948” (София, Болгария) 7 февраля, 16:00 — “Шкендия” (Тетово, Северная Македония) 8 февраля, 10:00 — “БАТЭ” (Борисов, Беларусь).

Примечательно, что “Лудогорец” является лидером болгарского чемпионата, а “Шкендия” — лидер чемпионата Северной Македонии.

Полузащитник “Динамо” стал футболистом черниговской “Десны”.

По материалам: УНН