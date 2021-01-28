Спорт

Действующий обладатель Кубка Стэнли потерпел первое поражение в новом сезоне НХЛ

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Действующий обладатель Кубка Стэнли потерпел первое поражение в новом сезоне НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли сезона 2019-20 – “Тампа-Бэй Лайтнинг” провел гостевую встречу в НХЛ против “Коламбус Блю Джекетс”, передает со ссылкой на сайт лиги.

На шайбу Хедмана “Коламбус” ответил тремя взятиями ворот в первом периоде от Фолиньо, Григоренко и Гаврикова. В дальнейшем еще две шайбы влетели в ворота “молний”, которые ответили только одной — 5:2.

“Такой плохой игры у нас еще не было. Так плохо мы не играли с момента первой паузы (в марте 2020-го). В наших действиях не было синхронности. Никто толком не отдавался игре. Мы делали грубые потери, чем не отличались во время плей-офф”, — сказал тренер “Лайтнинг” Джон Купер.

Добавим, что “Тампа-Бэй”, которая выиграла последний розыгрыш Кубка Стэнли, потерпела первое поражение после трех выигрышей на старте сезона.

По материалам: УНН

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