Действующий чемпион Украины пробился в плей-офф Кубка Европы ФИБА

В рамках второго тура группового этапа Кубка Европы ФИБА украинский “Днепр” боролся с польским “Анвилом”, передает корреспондент .

Первая половина игры прошла в неуступчивой и жесткой манере, о чем свидетельствует счет 36:35 в пользу украинцев. Причем тяжелый бросок с угла площадки с сиреной реализовал форвард “Днепра” Джаред Террелл.

Решающим в поединке стала третья четверть в которой поляки осуществили солидный рывок и вышли вперед со счетом 53:40. “Днепр” был близок к тому, чтобы вырвать положительный результат, но не смог осуществить бросок с сиреной – поражение 71:74.

Легионер “Анвила” Иван Алмейда стал настоящей проблемой для “Днепра”. Он набрал 20 очков, сделал 6 подборов, 3 перехвата и 3 блок-шота (РЭ 22). Также стоит отметить Киндалла Дайкса, который кроме 18 очков добавил в актив 6 передач и 5 подборов (РЭ 19).

У “Днепра” 16 очками и 6 подборами отметился Джаред Террелл.

Несмотря на поражение “Днепр” гарантировал себе место в плей-офф турнира, ведь вчера обыграл “Фрибург”.

По материалам: УНН