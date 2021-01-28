“Челси” объявил имя нового наставника клуба

Лондонский “Челси” нашел замену уволенному Фрэнку Лэмпарду, назначив на его должность немца Томаса Тухеля. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на пресс-службу клуба.

47-летний немец прибыл на “Стэмфорд Бридж”, проведя два с половиной года в стане чемпиона Франции “Пари Сен-Жермен” и оставив его в прошлом месяце.

Он будет первым немецким тренером “Челси”, а за время, проведенное в столице Франции, он привел “ПСЖ” к завоеванию четырех трофеев и попадания в финал Лиги Чемпионов.

Перед этим он провел семь сезонов в Бундеслиге, сначала в “Майнце”, который вывел в Лигу Европы, а затем в дортмундской “Боруссии”, с которой завоевал Кубок Германии.

В “Челси” он воссоединится с Кристианом Пулишичем и Тьяго Силвой, которых тренировал в “Боруссии” и “ПСЖ” соответственно.

“Я хотел бы поблагодарить „Челси“ за уверенность во мне и моем штабе. Все мы относимся с большим уважением к работе Фрэнка Лэмпарда и к наследию, которое он оставил в „Челси“. В то же время, я не могу дождаться момента, когда встречусь с моей новой командой и буду участвовать в самом захватывающем чемпионате в мире. Я очень рад стать частью семьи „Челси“ — ощущение невероятные”, — подчеркнул Тухель.

“Челси” официально уволил Лэмпарда с поста главного тренера после ряда провальных результатов.

По материалам: УНН