Биатлонист Прима попал в топ-6 гонки чемпионата Европы в Польше

Украинец Артем Прима вошел в топ-10 индивидуальной гонки чемпионата Европы по биатлону, который проходит в польском Душники-Здруй, передает со ссылкой на ФБУ.

Прима не закрыл три мишени на первых двух огневых рубежах и стал шестым. Богдан Цымбал сумел завоевать 18-е место также с тремя недостатками при стрельбе. Руслан Ткаленко оказался 21-м (2 незакрытые мишени).

Победителем же первой мужской гонки стал Андрей Расторгуев из Латвии. Одна минута штрафа на первом же рубеже не помешала латвийскому биатлонисту почти полторы минуты “привезти” на финише ближайшему сопернику – норвежцу Эрлену Бьонтегору. Третьим финишировал еще один норвежец – Эндре Стрьомсхейм.

Для Расторгуева это уже третье “золото” чемпионатов Европы – ранее он побеждал в 2014-м в Нове-Место и в 2018-м в Риднау-валь-Риданна.

28-го января на Открытом чемпионате Европы день отдыха, после чего 29-го числа спортсмены будут соревноваться в спринте. стоит напомнить

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По материалам: УНН