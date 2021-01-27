УПЛ объявила даты и расписание матчей первых туров второй части сезона
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 14, 15 и 16 туров турнира сезона 2020/21 годов, передает со ссылкой на сайт УПЛ.
Чемпионат Украины вернется после зимнего перерыва 13 февраля. В этот день лидер соревнований “Динамо” примет “Олимпик”, а “Шахтер” в гостях сразится с “Колос”. Также “Минай” проведет поединок с “Львовом”, а “Десна” гостить у “Зари”.
На следующий день “Мариуполь” примет “Александрию”, к “Движения” в гости отправится “Ворскла”. Также пройдет матч “Днепр-1” — “Ингулец”.
19 февраля (пятница)
- “Олимпик” — “Днепр-1”
20 февраля (суббота)
- “Мариуполь” — “Заря”
- “Александрия” — “Минай”
- “Львов” — “Колос”
21 февраля (воскресенье)
- “Ингулец” — “Ворскла”
- “Шахтер” — “Рух”
- “Десна” — “Динамо”
26 февраля (пятница)
- “Десна” — “Ингулец”
27 февраля (суббота)
- “Мариуполь” — “Днепр-1”
- “Ворскла” — “Александрия”
- “Колос” — “Рух”
28 февраля (воскресенье)
- “Минай” — “Олимпик”
- “Шахтер — Заря”
- “Львов” — “Динамо”.
“Динамо” лидирует в турнирной таблице с 30 очками в активе. “Шахтер” идет следом, отставая на один балл.
По материалам: УНН