Спорт

УПЛ объявила даты и расписание матчей первых туров второй части сезона

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УПЛ объявила даты и расписание матчей первых туров второй части сезона

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 14, 15 и 16 туров турнира сезона 2020/21 годов, передает со ссылкой на сайт УПЛ.

Чемпионат Украины вернется после зимнего перерыва 13 февраля. В этот день лидер соревнований “Динамо” примет “Олимпик”, а “Шахтер” в гостях сразится с “Колос”. Также “Минай” проведет поединок с “Львовом”, а “Десна” гостить у “Зари”.

На следующий день “Мариуполь” примет “Александрию”, к “Движения” в гости отправится “Ворскла”. Также пройдет матч “Днепр-1” — “Ингулец”.

19 февраля (пятница)

  • “Олимпик” — “Днепр-1”

20 февраля (суббота)

  • “Мариуполь” — “Заря”
  • “Александрия” — “Минай”
  • “Львов” — “Колос”

21 февраля (воскресенье)

  • “Ингулец” — “Ворскла”
  • “Шахтер” — “Рух”
  • “Десна” — “Динамо”

26 февраля (пятница)

  • “Десна” — “Ингулец”

27 февраля (суббота)

  • “Мариуполь” — “Днепр-1”
  • “Ворскла” — “Александрия”
  • “Колос” — “Рух”

28 февраля (воскресенье)

  • “Минай” — “Олимпик”
  • “Шахтер — Заря”
  • “Львов” — “Динамо”.

“Динамо” лидирует в турнирной таблице с 30 очками в активе. “Шахтер” идет следом, отставая на один балл.

По материалам: УНН

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