Украинка Меркушина стала вице-чемпионкой Европы по биатлону

Анастасия Меркушина

Сегодня в польском городе Душники-Здруй стартовал открытый чемпионат Европы по биатлону. И уже по итогам первой гонки сумчанка Анастасия Меркушина завоевала “серебро”, информирует

Меркушина стала одной из четырех участников, справившихся со всеми двадцатью мишенями на четырех огневых рубежах.

К стопроцентной точности Настя добавила пятую среди всех девушек скорострельность, а также скорость на дистанции на уровне топ-десятки участников.

Обошла украинку только хозяйка турнира Моника Хойниш-Старега.

В десятку сильнейших еще вошли две украинки – Ирина Петренко и Екатерина Бех, которые “финишировали” пятой и девять соответственно.

Олимпийская чемпионка Вита Семеренко стала лишь 11-й.

1. Моника Хойниш-Старега (Польша) (0+1+0+ 0) 45:17,1 2. Анастасия Меркушина (0+0+0+0) +2,9 3. Лариса Куклина (Россия) (0+0+1+0) +15,5 … 5. Ирина Петренко (0+0+0+0) +2:11,1 9. Екатерина Бех (0+2+0+0) +2:26,3 11. Вита Семеренко (0+3+0+0) +2:44,4 23. Надежда Белкина (1+1+0+ 0) +3:50,1 45. Анна Кривонос (0+1+0+2) +5:37,1

22 января в итальянском городе Антхольц-Антерсельва Юлия Джима финишировала второй в индивидуальной гонке этапа Кубка мира по биатлону.

По материалам: УНН