В ВОЗ выступили против вакцинации спортсменов от СOVID-19 вне очереди

Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан призвал не придавать спортсменам первоочередное право на вакцинацию от коронавируса. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, передает .

“Необходимо, чтобы медицинские работники, пожилые люди и другие наиболее уязвимые к коронавирусу слои населения получили вакцину от COVID-19”, — заявил Райан в ответ на вопрос журналиста, который спросил о возможности первоочередной вакцинации для участников Олимпийских игр. Он отметил, что сейчас вакцины недостаточно даже для того, чтобы обеспечить тех, кто в ней нуждается.

При этом Райан выразил уверенность, что это не помешает провести Олимпийские игры в Токио на высшем уровне. Также он отметил, что ВОЗ готова продолжать давать рекомендации Международному олимпийскому комитету (МОК) и властям Японии о мерах противодействия коронавирусу. Райан добавил, что окончательное решение о проведении или отмене Олимпийских игр останется за организациями.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако в руководстве МОК приняли решение отменить соревнования из коронавирусной пандемии и перенести турнир в год. В 2021 году они должны пройти с 23 июля по 8 августа.

По материалам: УНН